MİT'ten Suriye'de operasyon: Ali Subaşı etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/YPG’nin İdeolojik Alan Sorumlusu İdris Serhat kod Ali Subaşı’yı, Suriye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Terörden hakkında aranma kaydı bulunan Subaşı, kurulduğu ilk dönemde örgüte katıldı. PKK’nın Irak ve Suriye’de bulunan üst düzey sorumlularıyla yakın ilişki içerisindeydi. Örgütün ideolojisini kadrolara aktarma alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu.

Terörist Ali Subaşı, örgüt ideolojisine hakimiyetinden dolayı her kademeden örgüt mensupları nezdinde saygı görmekteydi.

MİT’in saha ajanları tespit etti

İdris Serhat kod Ali Subaşı, örgütün gerçek yüzünü görerek kaçmaya çalışan mensupları örgüte kazandırma konusunda önemli bir role sahipti. MİT, bölgedeki üst düzey sorumluların da görüşlerine değer verdiği terörist Ali Subaşı’yı hedef listesine ekledi.

MİT, saha ajanlarından intikal eden anlık nitelikli bilgilerle faaliyetlerini adım adım takip etmeye başladığı PKK’lı Subaşı’ya yönelik operasyon için düğmeye bastı. MİT, alınan nitelikli istihbaratla birlikte yaptığı hassas çalışma neticesinde tespit ettiği terörist Ali Subaşı’yı nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK, Teröristin Ölümünü Farklı Duyurdu

PKK terör örgütünün, Suriye’deki tabanda kırılmaya neden olmaması amacıyla Ali Subaşı’nın ölümünü, "kronik rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi görmekte iken öldü" şeklinde duyurdu. ,

Örgüt, MİT’in nokta operasyonunu, korku ve paniğe neden olmaması amacıyla gizledi.

MİT’in, Suriye’deki kadrolar arasında önemli bir konuma sahip olan Ali Subaşı’yı etkisiz hale getirmesinin, örgütün, ideolojik alan ve eğitim faaliyetlerinde tahribe neden olduğu belirtiliyor.