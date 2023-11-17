Fahrettin Altun İsrail polisinin TRT Haber ekibine saldırısını kınadı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Kudüs'te bölgedeki gelişmeleri aktaran TRT Haber ekibine yaptığı fiziki saldırıyı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altun, açıklamasında şunları kaydetti;

İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor.

İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir.

Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum.