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Dünya
AA, France24 26.07.2024 11:10

Fransa’da Olimpiyatlar öncesi tren hatları devre dışı kaldı

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı duyuruldu.

Fransa’da Olimpiyatlar öncesi tren hatları devre dışı kaldı
[Fotograf: AFP]

Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF, Olimpiyat Oyunları öncesinde tren seferlerinde meydana gelen aksaklığa dair X hesabından açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Fransa'nın batı, kuzey ve doğusundaki tren seferleri "kötü niyetli kişilerin eylemlerinden" etkilendi.

Söz konusu saldırılardan yaklaşık 800 bin kişi etkilendi.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

SNCF'nin açıklamasına göre, komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar oldu.

Açıklamaya göre, "yüksek hızlı tren ağını aksatmayı amaçlayan bu büyük saldırının" ardından çok sayıda tren, farklı hatlara yönlendirildi ya da iptal edildi.

Demir yolu ulaşımındaki aksaklıklardan etkilenenlere bildirim yapılacağı vurgulanan açıklamada, "İmkanı olan tüm yolcularımızdan yolculuklarını ertelemelerini ve istasyona gitmemelerini rica ediyoruz." denildi.

Fransa Ulaşımdan Sorumlu Bakan Patrice Vergriete de SNCF'de meydana gelen kesinti ve aksaklıklara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Elimizdeki tüm kanıtlar bunun kasıtlı olduğunu açıkça göstermektedir. Zamanlama, özellikle güneydoğu yönünden kaçan insanlarla dolu minibüsler, olay yerinde bulunan yangın çıkarıcı cihazlar. Her şey kundaklamaya işaret ediyor." diye konuştu.

Vergriete, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün gece, koordineli bir şekilde gerçekleştirilen kötü niyetli eylemler birçok yüksek hızlı tren hattını hedef almıştır ve bu durum hafta sonuna kadar trafikte büyük aksamalara neden olacaktır. Çok sayıda Fransız'ın tatile gidişlerini tehlikeye atacak bu suç eylemlerini şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullanarak, yoğun şekilde çalışan SNCF ekiplerine teşekkür etti.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, X hesabından yaptığı açıklamada,“SNCF tesislerine planlı ve koordineli şekilde sabotaj eylemleri gerçekleştirildiğini” belirterek, bölgeye müdahale eden itfaiyecilere ve SNCF çalışanlarına teşekkür etti.

Attal, “İstihbarat servislerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz, bu suç eylemlerinin faillerini bulmak ve cezalandırmak üzere seferber olmuş durumdadır.” ifadesini kullandı.

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