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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek19 Ocak 2020 Pazar 12:31 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de saat 15.00'te Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya konulu zirve için Berlin'de.
Berlin Konferansı'na katılacak olan Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi saat 15.00'te başlayacak.
Kaynak: TRT Haber