Bakan Çavuşoğlu: Libya Zirvesinden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyoruz19 Ocak 2020 Pazar 10:59 - Son Güncelleme 19 Ocak 2020 Pazar 11:24
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Libya Zirvesinden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyoruz" dedi.
Libya konulu Berlin Konferansı için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirve öncesi TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2020
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya Zirvesinden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyoruz.https://t.co/XKHJi6Pe3m pic.twitter.com/fnnjAnODvQ
Zirveden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:
"Sonuç odaklı olması lazım 'dostlar bir araya geldi, konuştu. Biz de varız sahada veya masada' demek yetmez. Daha önce Cumhurbaşkanı ve Putin’in inisiyatifi ile Türkiye ve Rusya olarak ateşkesin sağlanması daha sonra ateşkesin garanti altına alınması çabalarımız esasen Berlin Konferansı’nın başarılı geçmesine de yönelikti. Maalesef Hafter imzalamadı. Ama bugün konferanstan sonra kalıcı bir ateşkes daha sonra da siyasi sürece geçerek herkesin dahil olduğu Libya'da bir siyasi sonuç neticesinde de Libya'nın birliği, beraberliği ve siyasi süreç yoluyla da istikrara kavuşması en büyük beklentimiz."
Bakan Çavuşoğlu, daha sonra İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.
Kaynak: TRT Haber