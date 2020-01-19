Libya konulu Berlin Konferansı için Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, zirve öncesi TRT Haber'e değerlendirmelerde bulundu.

#SONDAKİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Libya Zirvesinden olumlu bir sonuç çıkmasını bekliyoruz.https://t.co/XKHJi6Pe3m pic.twitter.com/fnnjAnODvQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2020

Zirveden olumlu bir sonuç çıkmasını beklediklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Sonuç odaklı olması lazım 'dostlar bir araya geldi, konuştu. Biz de varız sahada veya masada' demek yetmez. Daha önce Cumhurbaşkanı ve Putin’in inisiyatifi ile Türkiye ve Rusya olarak ateşkesin sağlanması daha sonra ateşkesin garanti altına alınması çabalarımız esasen Berlin Konferansı’nın başarılı geçmesine de yönelikti. Maalesef Hafter imzalamadı. Ama bugün konferanstan sonra kalıcı bir ateşkes daha sonra da siyasi sürece geçerek herkesin dahil olduğu Libya'da bir siyasi sonuç neticesinde de Libya'nın birliği, beraberliği ve siyasi süreç yoluyla da istikrara kavuşması en büyük beklentimiz."

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber