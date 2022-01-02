Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle görüşecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya gelecek.
AK Parti'li milletvekilleriyle en son 2021'in temmuz ayında gruplar halinde görüşen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın bu toplantılara devam edeceği öğrenildi.
Erdoğan'ın bu kapsamda parti genel merkezinde bir grup milletvekiliyle çarşamba günü kahvaltılı toplantıda bir araya gelmesi bekleniyor.
Toplantılarda milletvekillerinin, illerine ilişkin değerlendirmeleri Erdoğan'a aktarması planlanıyor.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan AK Parti
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