Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 12:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Karaismailoğlu: 406 tarihi köprü restore edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık olarak 406 tarihi köprünün restorasyonunu tamamladıklarını açıkladı. 32 tarihi köprüde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi köprü restorasyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Bakan Karaismailoğlu, restorasyonları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprülerin sayısının 406’ya ulaştığını bildirdi.
"Köprülerimiz bu topraklardaki tapu senetlerimiz"
Yurt içinde 2 bin 421, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 adet Osmanlı Dönemine ait tarihi köprü bulunduğunu hatırlattı.
Karaismailoğlu, “Tarihi köprülerimizi turizme kazandırıyoruz. Köprülerimiz bu topraklardaki tapu senetlerimiz.” dedi.
Etiketler: Adil Karaismailoğlu Restorasyon
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