Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tarihi köprü restorasyonlarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, restorasyonları tamamlanarak kültür mirasına kazandırılan tarihi köprülerin sayısının 406’ya ulaştığını bildirdi.

"Köprülerimiz bu topraklardaki tapu senetlerimiz"

Yurt içinde 2 bin 421, yurt dışında ise çoğunluğu Bosna Hersek'te olmak üzere 316 adet Osmanlı Dönemine ait tarihi köprü bulunduğunu hatırlattı.

Karaismailoğlu, “Tarihi köprülerimizi turizme kazandırıyoruz. Köprülerimiz bu topraklardaki tapu senetlerimiz.” dedi.