Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sahibi ve işletmecisi olduğu ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, 7 Ekim günü Türkiye’nin 3’üncü büyük limanı olan Filyos'a gelmiş ve burada kule montajı için hazırlık çalışmaları başlatılmıştı.

12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme özelliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisinin boyu 229.6 metre genişliği ise 36 metre.

104 metre kule yüksekliğine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi, Türkiye’nin Fatih Sondaj Gemisi’nden sonra envantere dahil edilen ikinci derin deniz sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor.

Karadeniz'de Fatih ve Kanuni'ye katılacak

Kule montajı tamamlanan Yavuz Sondaj Gemisi'nin Şubat ayının ikinci yarısında Karadeniz'e açılması bekleniyor.

Fatih ve Kanuni Sondaj Gemileri'nin Karadeniz'deki çalışmaları sürerken Yavuz Sondaj Gemisi de bu çalışmalara dahil olacak.

Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Vietnam gibi ülkelerde görev yaptı. 2018 yılının Ekim ayında TPAO envanterine dahil edilen Yavuz Sondaj Gemisi 2019 yılında Akdeniz’de yürütülen arama çalışmaları kapsamında sondaj faaliyetlerine katıldı.

Dinamik konumlandırma sistemine sahip olan Yavuz Sondaj Gemisi, 6 metreye kadar olan dalgalar da bile sorunsuz sondaj yapabilme kabiliyetine sahip.

Sakarya sahasındaki rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı

TPAO, 2020 yılında Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi ile yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Tuna-1 Kuyusu'nda 405 milyar metreküp doğal gaz keşfetti.

Bu keşfe ek olarak 2021 yılında Amasra-1 kuyusunda keşfedilen 135 milyar metreküp doğal gazla, Sakarya Sahası'nda bulunan rezerv 540 milyar metreküpe ulaştı.

Bu keşif hem Türkiye'nin karada ve denizde gerçekleştirdiği, hem de Karadeniz'de herhangi bir ülke tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük doğal gaz keşfi.

Sakarya Gaz Sahası ayrıca 2020 yılında dünya çapında açık denizde gerçekleştirilen en büyük keşif oldu.