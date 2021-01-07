Haber Giriş: 7 Ocak 2021 Perşembe 14:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.
Ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.
Erdoğan, binalardan kendisini alkışlayan vatandaşlara el salladı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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