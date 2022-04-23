Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimar Sinan Yurdu'nda kalan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek ramazan-ı şerifi tebrik eden Erdoğan, "Ramazan ayının bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran son dilimine geldik ve leyle-i kadri şimdiden tebrik ediyorum. Rabb'imin özellikle bize bir taltifi olan Kur'an-ı Azimüşşan malum bu ayda inzal oldu ve onun için de ramazan ayının başından itibaren evlerde, camilerde Kur'an-ı Azimüşşan ile hep müşerref olduk. Rabb'imden bizleri daha nice ramazanlara, nice Kadir gecelerine, nice bayramlara hayırla, sağlıkla, huzurla, esenlikle eriştirmesini diliyorum" diye konuştu.

Öğrencilerle masa tenisi oynadı

İftar sonrasında öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, bugünkü iftar sofralarını kendileriyle paylaştığı için onlara teşekkür etti.

Öğrencilerin isteği üzerine Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ondan da yurdu ziyaret edeceğine dair söz aldı.

Yurttaki gençlerle fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonrasında da onlarla birlikte masa tenisi oynadı.