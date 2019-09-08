Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine halka hitap etti.

"Müttefikimiz terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde"

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ABD ile Suriye'de Fırat'ın doğusunda kuracağı güvenli bölgeye ilişkin, "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Güvenli Bölge için ABD ile görüşüyoruz ancak istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Eylül bitmeden güvenli bölge kurulmazsa kendi yolumuza gideriz"

Türkiye'nin bölgede yuvalanan terör örgütünü ortadan kaldırmayı hedeflerken ABD'nin terör örgütü ile Türkiye'yi aynı zeminde idare etmenin hesabını yaptığını söyleyen Erdoğan, "Eylül ayı bitmeden Fırat'ın doğusunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır." dedi.

Güvenli bölge konusunun 3-5 helikopter uçuşuyla, 5-10 araç devriyesiyle, göstermelik birkaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş olmadığını belirten Erdoğan, "Orada 1 milyon kişiyi iskan edebilmek için şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: AA