Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen “Önder İmam Hatipliler Buluşması”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "İstanbul Büyükşehir gibi el değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalara imza atılıyor." ifadelerini kullandı.

"Dürüst değiller, samimi değiller"

Erdoğan, "Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar...Ormanlarımız yakıldı. PKK bu ormanların yakılışını üstlendi mi, üstlendi. Peki bu ormanların yakılışını üstlenen PKK'ya karşı acaba şu anda çevre dostları niçin kalkıp da bunlara karşı 'Durun' demiyorlar? Dürüst değiller, samimi değiller." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumartesi annelerine destek veren sanatçılar şimdi Diyarbakır'da evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niye gitmiyorlar.https://t.co/di6sz1KPLS pic.twitter.com/ba08U2c8MD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumartesi anneleri için Galatasaray'a giden sanatçılar, evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına niçin gitmiyorlar? Çünkü bunlar iki yüzlü." şeklinde konuştu.

"O anaların yanındayız"

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemle ilgili Erdoğan, "O anaların yanındayız, devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin de hesabını soracağız." dedi.

Erdoğan, "Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermez." ifadelerini kullandı.

"Anaların direnişi Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ciğerpareleri dağa kaçırılan anaların direnişi, Kandil'deki kan tüccarlarına diz çöktürecektir." dedi.

Kaynak: AA