TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının Fırat’ın Doğusuna yönelik ilk müşterek kara devriyesi başladı. Devriye gerçekleştirecek askeri konvoy Akçakale ilçesinden sınır hattına hareket etti.

Türk ve ABD askerleri Fırat'ın doğusunda ortak kara devriyesine başladı. https://t.co/IPbiTTYOLp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2019

Türk komandoları "girilemez" denen bölgede

6 Türk zırhlısı girilemez denen Fırat'ın doğusuna giriş yaptı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin 30 kilometre doğusunda Türk bayraklı 6 zırhlı araçtan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek ABD askeri konvoyuyla buluştu.

Devriye faaliyetine helikopterle hava desteği de verildi.

İlk ortak kara devriyesi tamamlandı

6 Türk zırhlısı girilemez denen Fırat'ın doğusuna giriş yaptı. TSK ve ABD unsurları, sınırdan Telabyad kırsalında güneye doğru hareket etti.

ABD ile ortak kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü.

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve Amerikalı komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşu ise 24 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti.

Sınırın sıfır noktasından tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge tesisi faaliyetleri kapsamında bugün başlanan kara devriyesine ilişkin ilk görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın paylaşımında, "Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi faaliyetleri kapsamında; ​TSK ve ABD personeli, kara araçları ve İHA’ların iştirakiyle ilk müşterek kara devriyesine Akçakale güneyinde, Suriye tarafında başladı. İşte ilk görüntüler." ifadeleri kullanıldı.

İşte o tarihi görüntüler:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar müşterek kara devriyesinin bugün başlayacağını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orada bir Türk general ve bir ABD’li general ile onlara bağlı subaylar çalışmalara başladı. Önce İHA sonra helikopter uçtu. 3. müşterek helikopter uçuşunu gerçekleştirdik. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görmek için bir imkan ve fırsat olarak değerlendiriyoruz. Müşterek kara devriyesinin de 8 Eylül’de başlamasını planladık. Buraya ilişkin bir genel mutabakat var. Bu çerçevede belirlenmiş faaliyetlerin belli bir sıra ve tempoda yapılmasını bekliyoruz, bu konuda ilerlemeyi arzu ediyoruz."

Kaynak: TRT Haber