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İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değil

08 Eylül 2019 Pazar 10:46 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 11:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin (kayyım) söz konusu olabilmesi mümkün değil." dedi.