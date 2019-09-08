Gündem
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değil08 Eylül 2019 Pazar 10:46 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 11:39
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin (kayyım) söz konusu olabilmesi mümkün değil." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel bir televizyon kanalında soruları cevapladı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;
Dün gerçekleştirdiğimiz operasyonla 5 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi. Türkiye bu konuda ciddi bir mücadele veriyor.
İstanbul ve Ankara için böyle bir şeyin (kayyım) söz konusu olabilmesi mümkün değil.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: süleyman soylu