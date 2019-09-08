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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü08 Eylül 2019 Pazar 16:24 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 16:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü. Görüşmede, Suriye, Astana Toplantısı ve Anayasa Komisyonu ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye, Astana Toplantısı ve Anayasa Komisyonu ele alındı.
Kaynak: TRT Haber