Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitim her zaman öncelikli meselelerimizden biri olmuştur

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul ve Ankara için kayyım söz konusu değil