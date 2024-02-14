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Gündem
TRT Haber 14.02.2024 05:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bugün Kahire'ye gidecek. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidecek

Ankara-Kahire hattında beklenen ziyaret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak.

Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek. 

İsrail'in Filistin'e saldırıları ve kalıcı ateşkes çabaları ele alınacak

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı.

Kalıcı ateşkes ve Filistin'e yönelik insani yardım çabalarının da bu kapsamda Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde ele alınması bekleniyor.

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