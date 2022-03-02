Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle istişare toplantısı yapıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda iç ve dış gelişmeler değerlendiriliyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile istişare toplantılarının üçüncüsüne başkanlık ediyor.
Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınıyor. Ekonomi de toplantının diğer gündem başlıkları arasında.
2023 seçimleri öncesinde illere ilişkin değerlendirme yapılıyor.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişare toplantısının ardından Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi Beştepe'de kabul edecek.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan Ömer Çelik Ukrayna
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