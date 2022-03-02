Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile istişare toplantılarının üçüncüsüne başkanlık ediyor.

Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı başta olmak üzere iç ve dış gelişmeler ele alınıyor. Ekonomi de toplantının diğer gündem başlıkları arasında.

2023 seçimleri öncesinde illere ilişkin değerlendirme yapılıyor.

Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, istişare toplantısının ardından Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'yi Beştepe'de kabul edecek.

