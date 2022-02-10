Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 2 gündür yaptırdığı PCR testleri negatif çıktı. Erdoğan, Twitter hesabından bu süreçte güzel mesajlarıyla destek olan herkese teşekkür etti.

Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı.



Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022

Emine Erdoğan da hastalığı hafif belirtilerle geçiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, eşi Emine Erdoğan'ın da hastalığı çok hafif belirtilerle geçirdiğini anlatarak, "İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.

Eşim Emine Erdoğan Hanımefendi de hamdolsun hastalığı çok hafif belirtilerle geçiriyor. İnşallah kendisinin de testlerinin kısa süre içinde negatif çıkmasını temenni ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022

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