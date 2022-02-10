Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 20:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 100 binin altında
Son 24 saatte 98 bin 602 yeni vaka tespit edildi, 264 kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım. pic.twitter.com/lD7QCoF1cR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2022
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