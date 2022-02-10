Haber Giriş: 10 Şubat 2022 Perşembe 19:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Sultan 2. Abdülhamid Han" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, "Cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 104. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han'ı rahmetle, hürmetle, minnetle yad ediyorum."
Ahirete irtihalinin yıl dönümünde cennetmekân Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmetle, hürmetle, minnetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/hv9ht3Vzjq— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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