"Geride kimseyi bırakmadık"
Tunceli’de operasyon sonrası jandarma komandoları karla kaplı araziden helikopterle alındı. Jandarma Genel Komutanlığı, o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Tunceli'de Eren Kış-6 Mercan Dağları Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu operasyonu zorlu kış şartlarında devam ediyor.
Jandarma Genel Komutanlığı, Tunceli’de operasyon sonrası jandarma komandoların karla kaplı araziden helikopterle alınma anını paylaştı. Görüntülere pilot ile komandoların telsiz konuşmaları da yansıdı.
Geride kimseyi bırakmadık????????????????— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 10, 2022
????Tunceli
????İzleyeceğiniz görüntülerde, Jandarma Havacılık pilotlarımız ile Jandarma Komandolarımız arasında gerçekleşen konuşmalar gerçek bir operasyona aittir❗️#Jandarma#JandarmaHavacılık#JandarmaKomando#Operasyon#JÖH#GüvenlikKorucusu pic.twitter.com/MMBAy4dWWF
Paylaşımda, “Geride kimseyi bırakmadık. İzleyeceğiniz görüntülerde jandarma havacılık pilotlarımız ile jandarma komandolarımız arasında gerçekleşen konuşmalar gerçek bir operasyona aittir” denildi.