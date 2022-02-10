Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için "geçmiş olsun" mesajı gönderen Afrikalı ve Asyalı Müslümanlara teşekkür etti.

"Sağ olun, var olun"

Erdoğan, "Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun" dedi.

Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum...



Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun... pic.twitter.com/9QioU6stYd — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022

Erdoğan'ın alıntıladığı videolu mesajda Togo, Mogadişu, Kuala Lumpur, Moro, Tanzanya, Sudan ve Çad'da yaşayan Müslümanların ''geçmiş olsun'' dilekleri ve duaları yer aldı.

"Rabbimizden şifa diliyoruz"

Togo'dan gelen mesajda, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye en kalbi duygularımızla yüce Rabbimizden şifa diliyoruz. Allah, Cumhurbaşkanı'na ve eşi Emine Erdoğan'a şifa versin" denildi.

"Dualarımız hep sizinle, çok geçmiş olsun"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ise mesajlarında, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye acil şifalar diliyoruz. İnanıyoruz ki en kısa zamanda rahatsızlığınızı yeneceksiniz. Dualarımız hep sizinle, çok geçmiş olsun" sözlerine yer verdi.

Kuala Lumpur'dan Türkçe mesaj gönderenler ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan size çok geçmiş olsun. Biz size çok dua ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah size ve eşiniz Emine Hanım'a şifa versin."