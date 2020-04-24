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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede, COVID-19 ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlarla ilgili iş birliği imkanları ile ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı belirtildi.
Etiketler: son dakika erdoğan Merkel görüşme covid-19Son Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 17:21
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