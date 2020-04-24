Bakan Varank, video konferansla Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı. Varank yerli otomobil ile ilgili son durum hakkında bilgi verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 Mart’tan itibaren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu'nun da home office çalışmaya başladığını belirten Varank, şu açıklamayı yaptı:

Tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor

“Biliyorsunuz ‘Yeniliğe Yolculuk’ mottosuyla 27 Aralık’ta otomobillerimizi dünyaya tanıttık. O günden bugüne çalışmalar aralıksız devam ediyor. Koronavirüs tehdidiyle birlikte, 15 Mart’tan itibaren Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu da home office çalışmaya başladı. Ancak bu durum, işlerin ilerleyişinde hiçbir dezavantaj oluşturmadı. Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz, Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor.

"TOGG klasik OEM’lere göre daha avantajlı duruma geldi"

Bu süreçte TOGG, klasik Orijinal Ekipman Üreticileri'ne (OEM) göre daha avantajlı bir pozisyona gelmiş oldu. Mevcut OEM’ler içten yanmalı motordan, elektrikli motora geçişi kendi kaynaklarıyla finanse etmeyi planlıyorlardı. Fakat salgınla birlikte, bu şirketlerin gelirlerinde yüzde 45’lere varan düşüşler yaşandığı için küresel devler, elektrikli ve otonom araçlara ilişkin yatırımlarını ötelemeye başladılar. Hiç kuşkusuz bu durum bize önemli bir avantaj sağlayacak.

Temel atma tarihine aksaklık beklenmiyor

Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. Normalleşme sürecini de dikkate alarak, imkânlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etüdleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak. Küresel tecrübesi olan isimleri ekibe katmaya devam ediyoruz.”

"Doğaya uyumlu olan kazanacak"

Salgınla birlikte çevrede yaşanan gelişmelerin insanları farklı arayışlara sevk edeceğine dikkat çeken Varank, şöyle devam etti: “Bu salgınla birlikte toplumun çevre ve sağlık bilinci daha da fazla arttı. İstanbul’dan paylaşılan Uludağ fotoğraflarını hepiniz görmüşsünüzdür. Ben bile geçenlerde yaşadığım semtteki kuş cıvıltılarını videoya çekip sosyal medyamdan paylaştım, doğa aslına dönüyor… İşte bunun gibi kırılma noktalarında, doğa ve çevreyle uyumlu olanlar, yani üretimlerini böyle bir bilinçle gerçekleştirenler kazançlı çıkacak.

Tabi bu durum bizim sunduğumuz tezlerin ne kadar isabetli olduğunu tekrar ortaya koydu.

Biliyorsunuz bir otomobil üretmenin çok daha ötesinde bir bakış açısına sahibiz. Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemi kurmanın peşindeyiz.”

"Türkiye salgın sürecinde başarılı bir sınav veriyor"

Varank, yapılan tahminlerin küresel ekonomide son 100 yılın en ağır daralmasının yaşayacağını öngördüğüne işaret ederek, doğal olarak Türkiye’nin de bu süreçten etkilendiğini belirtti.

Böylesine ciddi bir küresel şokta, ülke olarak başarılı bir sınav verildiğine işaret eden Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız yekvücut oldu. Emekçiler işini, işverenler de çalışanlarını kaybetmesinler diye istihdam alanında benzersiz adımlar attık" dedi.

"Tüm tedbirlerimizi aldık"

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, kısa çalışma ödeneği ve sosyal destek programları dahil atılan adımlara değinen Varank, "Salgının başından itibaren üreticinin ve emekçinin haklarını en iyi şekilde korumaya özen gösterdik. KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları kanalıyla özel destek programları açıkladık. Teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı mümkün hale getirdik. Salgının ülkemizdeki seyri ve sanayicilerin talebi doğrultusunda, fabrikaların temelli kapanması gibi bir yaklaşımımız olmadı" ifadesini kullandı.

