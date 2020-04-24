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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ramazan mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ramazan-ı Şerif'in, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ramazan dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim, aynı sofrada buluşacağımız, aynı safta namaz kılacağımız bayramlara eriştirsin, ülkemize sağlık ve inşirah nasip etsin." ifadelerini kullandı.
#Ramazan-ı Şerif'in, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 24, 2020
Rabbim, aynı sofrada buluşacağımız, aynı safta namaz kılacağımız bayramlara eriştirsin, ülkemize sağlık ve inşirah nasip etsin.#HayırlıRamazanlar pic.twitter.com/lFJCdowHGV
Etiketler: fuat oktay Ramazan ayıSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 13:32
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