Aile Bakanlığı'ndan Ramazan yardımları için 176 milyon lira kaynak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir yardım paketini daha devreye aldı. Ramazanda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayrıldı.
Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere, şehit yakınları ve gazilere ramazanda gıda yardımı yapılacağını belirtti. Bakan Salçuk, yardımların hızla ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli alt yapının sağlandığına dikkat çekti.
Kimler faydalanacak?
Yardımlardan şehit yakını ve gazilerin yanı sıra sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli birinin bulunduğu ancak hane içindeki kişi başı geliri asgari ücret net tutarının 3'te birinden az olan aileler faydalanacak.
İhtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına 176 milyon TL kaynak ayrıldı. Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapılacak. Detayları @trthaber muhabiri Demet Sağlık Geçit aktardı. pic.twitter.com/DRcyu6Aff6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 24, 2020