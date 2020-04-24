Açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere, şehit yakınları ve gazilere ramazanda gıda yardımı yapılacağını belirtti. Bakan Salçuk, yardımların hızla ihtiyaç sahiplerine ulaşması için gerekli alt yapının sağlandığına dikkat çekti.

Kimler faydalanacak?

Yardımlardan şehit yakını ve gazilerin yanı sıra sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli birinin bulunduğu ancak hane içindeki kişi başı geliri asgari ücret net tutarının 3'te birinden az olan aileler faydalanacak.