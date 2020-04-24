Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Muğla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.16'da meydana gelen deprem, Muğla'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.16'da meydana gelen deprem, Muğla'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 37,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 16:38
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