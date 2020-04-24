Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesine 75 kilometre uzaklıkta 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.16'da meydana gelen deprem, Muğla'nın kıyı ilçelerinde de hissedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 37,72 kilometre derinliğinde gerçekleşti.