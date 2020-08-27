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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Mişri'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yi kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 19:35
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