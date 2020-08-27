İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'un Dereli ilçe merkezindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, selin çok yoğun olarak hasar verdiği Dereli'de her gün sabah ve akşam çalışmaları arkadaşları ile koordine ettiklerini, ayrıca selin hasar verdiği diğer ilçe ve köylere güçlerinin yettiği ölçüler içerisinde ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Dereli'de şu ana kadar yaklaşık 12 bağımsız bölüm yıkıldığını ifade eden Soylu, en son yıkılan binanın da Dereli Emniyet Müdürlüğü binası olduğunu aktardı.

Soylu, mümkün olduğunca dere yatağını zorlayan alanların Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yapılan değerlendirmeler ve tespitler ışığı altında yıkıldığını ve yıkılmaya da devam edeceğini vurguladı.

"Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor"

Bakan Soylu, yıkımların esas amacının dere yatağını biraz daha genişletmeye çalışmak ve rahat akabilmesini sağlamak olduğunu, bu tip yoğunluklu yağışlarda böyle bir manzara ile tekrar karşı karşıya kalınmamasını temin etmek olduğunu belirtti.

Soylu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Yaklaşık 917 personelimiz, 6 kadavra köpeğimiz, helikopterlerimiz, uçaklarımız, sahil güvenlik botlarımız, gemilerimiz denizden, derelerden, karadan sürekli olarak arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda 2'si jandarma personelimiz olmak üzere 7 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 vatandaşımızı kaybettik, 3'ü jandarma personelimiz, Allah rahmet eylesin, tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Bir taraftan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer taraftan da iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Soylu, "Gördüğünüz gibi o büyük rüsubatın büyük bir bölümü, yüzde 99'u alındı. Yollar eski haline döndürülmeye çalışılıyor. Zannediyorum ki yarın akşam, cumartesi sabahı bir noktaya taşırız." dedi.

Soylu, iş yerlerine giren rüsubatın belediye ve diğer ilgili kurumların ekiplerin yanı sıra gönüllüler, jandarma ve polisin de desteği ile temizlendiğini, çok az bölümün kaldığını vurguladı.

Hasar ve zarar tazmin tespitlerinin devam ettiğini aktaran Soylu, dün akşam itibarıyla Espiye, Güce, Doğankent, Dereli ve diğer ilçelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yaklaşık 2 milyon 500 bin lira geldiğini söyledi.

"150'nin üzerinde araç tamamen pert olmuş"

Soylu, gelen paranın 3 bin ila 5 bin lira arasında olmak üzere ailelere dağıtımının sürdüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"500 aile tespit edilmişti. Yine bunun yanı sıra şu anda gerek Doğankent'te, gerek burada şimdilik 250 esnaf tespit edildi. Bunlara da 3 bin, 5 bin, 10 bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin, 30 bin, 50 bin, 100 bin hasarları nispetinde bugün öğleden sonra ödemeler başlayacak. Tabii bu ilk ödeme çünkü onların da en azından kendisini toparlayabilmeyi temin etmek suretiyle tam hasar tespitleri, zarar tespitlerini ortaya koyduğumuz zaman zannediyorum bugün itibarıyla, yarın itibarıyla 5 milyon da orada dağıtmış oluruz; toplam olarak söylüyorum."

Zarar gören araçlara ilişkin de tespitlerin sürdüğüne dikkati çeken Soylu, "Yaklaşık şu ana kadar 150'nin üzerinde araç tespit edildi yani hasar görmüş, tamamen pert olmuş, kaybolmuş. Bunlarla ilgili tamamını verebilecek durumda değiliz ama onların da önemli bir bölümünü, iyi bir ödeme yapacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

"Yaklaşık 2,5 milyon liralık yardım elden dağıtılıyor"

Soylu, ilçede 4 eczane bulunduğunu onlara yardım konusunda Türkiye Eczacılar Birliği ile de görüştüklerini ve yardım noktasında destek vereceklerini anlatarak şunları kaydetti:

"El birliğiyle bu meseleyi çözmeye çalışacağız ama şu ana kadar 5 milyon hasar alan esnaflara yardım yapılıyor büyüklüklerine, küçüklüklerine göre hasar ve zarar tespit durumlarına göre ilk kademede, ilk pey olarak. Evlere köydü, mahalleydi yaklaşık 2,5 milyon liralık yardım elden dağıtılıyor."

"118 köy yolundan 109'u açıldı"

Soylu, evlerin yıkılma işleminin devam ettiğini, bir taraftan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir taraftan da kendi bakanlıklarının hem taşınma hem kira yardımı yaptığını belirtti.

Soylu, kimseyi mağdur bırakmadan, güçlerinin yettiği nispetler ölçüsünde, vatandaşla el birliği içerisinde bu meseleyi çözeceklerinin altını çizdi.

Devletin tüm yaraları sarmak için elinden gelen gayreti gösterdiğine işaret eden Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı burada açık, net" dedi.

Soylu, yaşanan büyük afetten en çok esnafın ve yolların zarar gördüğünü ifade ederek, "Şu anda Karayollarının kendi ağında kapalı yolu yok. 118 köy yolundan 109'u açıldı, 9'unun da açılma çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

Özellikle İl Özel İdaresi ağındaki yollarda büyük hasarlar oluştuğunu dile getiren Soylu, sadece Dereli de değil diğer afet bölgelerinde de hasarın büyük olduğunu, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

"2 bin 900 personel ve 740 araç çalışıyor"

Soylu, enerji sağlanamayan 5 köye bugün akşam saatlerine doğru verilmesinin planlandığını, bazı yerlerdeki su sorununun da çözüme kavuşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Gelinen noktanın, ilk günkü hasardan çok daha iyi olduğunu vurgulayan Soylu, "Elbette ki o günün bıraktığı kalıcı hasar, travma muhakkak burada yaşayan vatandaşımızın hem zihnindedir hem maddi ve manevi kaybının içerisindedir. Bunu hep beraber yaşıyoruz. Gücümüzün yettiği ölçüde çaba sarf ediyoruz. 2 bin 900 personel şu anda çalışıyor. 740 araç çalışıyor" dedi.

Soylu, topyekun gayret içerisinde olunduğunu söyleyerek, çalışmalara destek veren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Bakan Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile görüştüğünü aktararak, "Onlar da DOKAP üzerinden AFAD'a 20 milyon lira gönderiyorlar. Onların da Yeşilyol kapsamında zarar gören alanları var, onlarda oradan karşılanabilecek. Buna yönelik olarak da elden gelen bütün gayret gösteriliyor" diye konuştu.

Afetle karşı karşıya kalanlara minnet ve şükranlarını ifade eden Soylu, "Çünkü ilk andan itibaren vakarları, asaletleri en yüksek noktadaydı. Devlete olan itimatları, Sayın Cumhurbaşkanımıza olan bağlılıkları, bu konudaki güvenleri en üst noktadaydı" ifadesini kullandı.

"Gayretle bu işlerin üstesinden hep birlikte geliriz"

Bakan Soylu, eleştirilere ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Üzülerek ifade etmek istiyorum, sel, deprem meselelerinde bu işlere hiç girmem ama hayatta böyle bir şey işte. Fesat fesatlıktan, fitne fitneliğinden hiç vazgeçmiyor. Muhalefetin de bir asaleti vardır. 'Bir açık bulsam da acaba buradan yüklensem.' Yüklen, yüklendiğin ben değilim ki yüklendiğin biz de değiliz. Yüklendiğin aslında bu mesele ile karşı karşıya kalan vatandaş. Burada herkes gayret gösterirken, amaç sarf ederken ümitlerini yok etmeye çalışıyorsun. Yalanlarla beraber bir süreci baltalamaya çalışıyorsun. Sadece üzülüyorum, koskoca eğitim almış insanlar, üniversite bitirmişler, öğretmenleri onlara doğruyu öğretmiş, 'Ne olursunuz doğruyu konuşun.' demiş, ama bunlardan keyif alıyorlar ama şeytanda böyle bir şey iste, adama sirayet etti mi teslim alıyor. Bizim de duamız teslim almamalarını sağlayabilmektir."

Soylu, millete teşekkür ederek, "Gayretle bu işlerin üstesinden hep birlikte geliriz düşüncesi içerisindeyiz. Eksiğimiz, aksağımız muhakkak olabilir eksiği olmayan Cenabıallah'tır, hepimizin eksiği var" dedi.

Bakan Soylu, Allah'tan, kendilerini mağduriyet karşısında kalan vatandaşlara mahcup etmemesini diledi.