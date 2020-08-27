Milli Bavunma Bakanlığı’nda, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ankara Büyükelçisi David Satterfield da yer aldı. Görüşmede Suriye ve Doğu Akdeniz konuları başta olmak üzere ikili ve bölgesel güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar da görüşme vesilesiyle bakanlığı ziyaret eden Jeffrey ve Satterfield’i kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da hazır bulundu.