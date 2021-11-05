İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da sis etkili oluyor

2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.

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PKK'lı terörist, iki askeri şehit edip bir çocuğu öldürdüğünü itiraf etti