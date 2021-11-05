Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 20:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dibeybe'yi kabulü, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Libya
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