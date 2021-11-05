Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre,Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerle ilgili çalışması sonucunda, "basit yaralama" suçundan hakkında gözaltı kararı bulunan 42 yaşındaki Suriye uyruklu H.M, evinde yakalandı.

Zanlı detaylı sorguya alındı.

H.M, 2003 yılında Mazgirt ilçesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediğini, saldırıda Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan'ı şehit ettiğini itiraf etti.

Zanlı ayrıca, 2009 yılında Irak'ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğü, başka bir olayda da öldürülen bir çocuğun cenazesini Tunceli kırsalına gömdüğü itirafında bulundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M. tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile ülkemiz, terör unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiş, şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır." denildi.