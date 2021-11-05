Haber Giriş: 5 Kasım 2021 Cuma 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
[Fotoğraf: DHA ]
"Çiftlik Bank" davası sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Emniyette susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Fatih Aydın'ın işlemleri tamamlandı. Aydın, Kartal Doktor Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 5 saat süren ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı
Çiftlik Bank davasının 2 numaralı sanığı Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
"Çiftlik Bank" sistemine ilişkin soruşturma kapsamında aranan Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Aydın için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iade talebinde bulunulmuş, ardından 2 Kasım'da Türkiye'ye getirilmişti.
Etiketler: Dolandırıcılık
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