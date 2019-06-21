Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da iş insanlarıyla buluşmasında konuştu.

"Türkiye, girdiği her sınavdan gücünü artırarak çıktı"

Türkiye, girdiği her sınavdan gücünü artırarak çıktı. Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir.

'Son zamanlarda teröristlerin en üst kademelerinde olanları etkisiz hale getirdik'

Teröristlerin inlerine girdik, girmeye devam edeceğiz. Bu aziz milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Son günlerde, son haftalarda teröristlerin en üst kademelerde olanların nasıl etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz.

"Siyaset, kendini millete, hizmete adamanın adıdır"

Geleceğe çok daha güçlü Türkiye bırakmaya, yeni ufuklar açmaya devam edeceğiz. Ülkeyi yönetmek bunun için gereken vizyonunu ortaya koymak siyasetin işidir. Siyaset bir meslek değil, kendini millete, hizmete adamanın adıdır. Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa milletine haksızlık ediyordur. Biz bunun için her zaman vesayete karşı çıktık. Kendini milli iradenin üzerinde gören nobran anlayışa karşıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her kim siyaseti başka amaçlarla yapıyorsa her şeyden önce ülkesine ve milletine haksızlık ediyordur.https://t.co/Rm0dBjtTH9 pic.twitter.com/rANGeZBLY5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Haziran 2019

"İstanbul'da sadece vitrinde bir başkanlık olayı var"

Milletimiz 1994'ten beri bizi hiç yalnız bırakmadı.31 Mart seçimlerinden de zaferle çıktık, İstanbul'da da 39 ilçenin 25'ini kazandık. Şimdi İstanbul'da sadece vitrinde bir başkanlık olayı var.

"İstanbul'a yaptığımız çok şey var ama yapacağımız da çok şey var"

İlk belediye başkanlığına geldiğimde kısa zamanda İstanbul'u çöp dağlarından temizlediğimizi biliyorsunuz. Melen'den Ömerli'ye suyu getirdik, Boğaz'ın altından tüpleri yaptık. Haliç'i biz temizledik, şmdi Haliç'te balık var. Attığımız adımlarla İstanbul'u pırıl pırıl hale getirdik. İzmir'e de suyu biz getirdik, bu bizim görevimiz de değildi, CHP'li belediyenin işiydi. 2013'te Marmaray'ı inşa ettik. Bugüne kadar 350 milyon insan geçti. Ulaşımda başka adımlar atalım dedik metrobüs olayını gündeme getirdik. Hafif raylı sistemler yaptık. Havalimanına da bu raylı sistemler gidecek. İstanbul'a yaptığımız çok şey var ama yapacağımız da çok şey var. İstanbul'a 3 katlı bir tüp yapma planımız var.

"Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar, biz ayrımcı değiliz"

Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar, biz ayrımcı değiliz. Batı'da ne varsa Doğu'da da o olacak dedik, Kuzey'de ne varsa Güney'de de o olacak dedik. Evlerin altından tünel açmak suretiyle ordaki vatandaşımıza yaşam hakkını zulmettiler. Kürt de benim kardeşim, o da benim insanım, ona hizmet etmek benim görevim.

İstanbullulara demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı

İstanbullunun emanetini layıkıyla taşıyacak aday bellidir. İstanbul'un geleceğine en isabetli kararı vereceğine inanıyorum. İstanbullu hemşehrilerime sandığa muhakkak giderek demokratik haklarına sahip çıkma çağrısı yapıyorum.

Kaynak: TRT Haber, AA