SICAK
GÜNDEM
TÜRKİYE
DÜNYA
TÜRK DÜNYASI
EKONOMİ
SPOR
SAVUNMA
ÇOCUK
ÖZEL HABER
DOSYA HABER
DİĞER
SON HABERLER
TÜM MANŞETLER
FOTO FOKUS
DÜNYA DIŞI
VİDEO GALERİ
KÜLTÜR-SANAT
DOSYA HABER
YAŞAM
SAĞLIK
GEZİ
TEKNOLOJİ
ÇEVRE
EĞİTİM
GÜNCEL
HAVA DURUMU
PODCAST
HAVA UYARILARI
TRT'DEN HABERLER
TRT ARŞİV
TRT AKADEMİ
PROGRAMLAR
4.9ºC
Ankara
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
CANLI
Arama
Anasayfa
Gündem
Türkiye
Dünya
Türk Dünyası
Ekonomi
Spor
Savunma
Çocuk
Özel Haber
İnfografik
İnteraktif
Hava Durumu
Hava Uyarıları
Diğer
-
Son Haberler
-
Tüm Manşetler
-
Foto Fokus
-
Video Galeri
-
Dosya Haber
-
Sağlık
-
Yaşam
-
Gezi
-
Teknoloji
-
Eğitim
-
Dünya Dışı
-
Kültür-Sanat
-
Çevre
-
Güncel
-
Podcast
-
Programlar
-
TRT'den Haberler
-
TRT Akademi
-
TRT Arşiv
-
Yayın Akışı
-
Radyo Frekanslarımız
-
Sitene Ekle
-
İletişim
-
Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni
-
Kullanım Şartları
-
Çerez Politikası
Gündem
KAYNAK
TRT Haber
HABER GİRİŞ
03.03.2025 19:42
, 03.03.2025 19:56
SON GÜNCELLEME
03.03.2025 19:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Büyükelçiler ile İftar" programında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ayrıntılar geliyor...
Sıradaki Haber
Sahte içki soruşturmasında 52 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:39
Hamas: Ara bulucuların Gazze'de ateşkes anlaşmasını korumaları gerekir
18:03
Ankara'da barınaklardan bırakılan köpekler için 71 bin 695 lira ceza
18:06
Sahte içki soruşturmasında 52 şüpheli tutuklandı
17:33
Oscar kazanan "No Other Land" İsrail ordusunun yıkımını belgeliyor
17:19
Japonya'daki orman yangınında yaklaşık 2 bin 100 hektarlık alan küle döndü
17:09
Avrupa Parlamentosunun bazı milletvekilleri hakkında yolsuzluk şüphesiyle soruşturma açıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri üçüncü gününde yoğun katılımla sürdü
FOTO FOKUS
Türkiye’nin doğadaki zenginliği: Yaban hayatı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sahte içki soruşturmasında 52 şüpheli tutuklandı
Ömer Çelik: Teröristlerle herhangi bir pazarlık yoktur
"Külliyede Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor