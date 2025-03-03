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TRT Haber 03.03.2025 19:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Büyükelçiler ile İftar" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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