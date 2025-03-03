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TRT Haber 03.03.2025 17:37

Sahte içki soruşturmasında 52 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara ve İstanbul'da yürütülen sahte içki soruşturmaları kapsamında 52 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Sahte içki soruşturmasında 52 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalara ilişkin bilgi verdi.

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Titizlikle yürütülen soruşturmalarda 13 Ocak - 3 Mart tarihleri arasında Ankara'da 28, İstanbul'da 24 kişi olmak üzere toplamda 52 şüphelinin tutuklandığını belirten Tunç, Ankara'da 39, İstanbul'da 10 şüpheli olmak üzere toplam 49 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Tunç, soruşturmaların çok yönlü olarak devam edeceğini kaydetti.

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