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Türkiye
TRT Haber, AA 03.03.2025 14:04

Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi

Ankara'da sahte içki sebebiyle 81 kişinin hayatını kaybettiği, olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 36 kişi tutuklandı.

Ankara'da sahte içkiden can kaybı 81'e yükseldi

Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıklarının sahte içki üreten ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı Başsavcılıklarınca "kaçakçılık" ve "olası kastla ölüme sebebiyet verme" suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumunun toksikoloji raporları da eklendi.

Raporlara göre, Ankara'da 81 kişinin sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli tutuklandı, 41 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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