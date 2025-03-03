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Gündem
AA 03.03.2025 16:42

"Külliyede Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Cumhurbaşkanlığının ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT'nin katkılarıyla düzenlenen "Külliye'de Ramazan" programı üçüncü gününde de yoğun katılımla sürdü.

"Külliyede Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor
[Fotograf: AA]

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki program kapsamında bugün, Diyanet İzcilik Oyunları, Cep Sineması, 1 Çocuk 1 Dünya programı, Hay-Hak Hacivat-Karagöz Müzikali, masal anlatımı ve vantrolog gösterisi gerçekleştirildi.

"Külliyede Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Çocuklar, ramazan ayının faziletlerinin anlatıldığı eğitici-öğretici ve eğlenceli etkinliklerle vakit geçirdi.

"Külliyede Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Etkinlik alanında, çocuklara geleneksel sanatları tanıtmak amacıyla geleneksel oyuncaklar, keçecilik, ahşap gemi yapımı ve ahşap baskı sanatı stantları yer aldı.

"Külliyede Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Ayrıca çocuklar için kurulan "Çevre Müfettişi Sıfır Atık", "Atık Kumaştan Çanta Yapımı", "Ahşap Boyama", "Arkadaş Bilekliği Tasarımı" ve "Hacivat-Karagöz Kukla Yapımı" atölyelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

"Külliyede Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazanın manevi atmosferine uygun şekilde 12.00-17.00 saatleri arasında devam edecek.

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