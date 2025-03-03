"Külliyede Ramazan" etkinlikleri yoğun katılımla sürüyor

Beştepe Millet Sergi Salonu'ndaki program kapsamında bugün, Diyanet İzcilik Oyunları, Cep Sineması, 1 Çocuk 1 Dünya programı, Hay-Hak Hacivat-Karagöz Müzikali, masal anlatımı ve vantrolog gösterisi gerçekleştirildi.

Çocuklar, ramazan ayının faziletlerinin anlatıldığı eğitici-öğretici ve eğlenceli etkinliklerle vakit geçirdi.

Etkinlik alanında, çocuklara geleneksel sanatları tanıtmak amacıyla geleneksel oyuncaklar, keçecilik, ahşap gemi yapımı ve ahşap baskı sanatı stantları yer aldı.

Ayrıca çocuklar için kurulan "Çevre Müfettişi Sıfır Atık", "Atık Kumaştan Çanta Yapımı", "Ahşap Boyama", "Arkadaş Bilekliği Tasarımı" ve "Hacivat-Karagöz Kukla Yapımı" atölyelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çocuklardan yetişkinlere geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden program, ramazanın manevi atmosferine uygun şekilde 12.00-17.00 saatleri arasında devam edecek.