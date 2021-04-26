Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27-29 Nisan'da BM öncülüğünde Cenevre'de yapılacak, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla düzenlenecek 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans öncesinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi.
Yoğun görüşme trafiği bulunan Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Etiketler: Ersin Tatar Recep Tayyip Erdoğan
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