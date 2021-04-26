Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eren-Bagok Operasyonu'nda 50 kilogram patlayıcı ele geçirildi
[Fotoğraf: İçişleri Bakanlığı]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren-5 -Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve EYP düzeneği ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
Kahraman @Jandarma'mız, teröre, teröriste aman vermiyor— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) April 26, 2021
Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında;
Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi pic.twitter.com/o57jeumDjZ
26 Ocak'ta Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 2 bin 550 personel (145 operasyonel tim) ile Eren-5 Bagok operasyonları başlatılmıştı.
Etiketler: Eren Operasyonları İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
Son Haberler
- 14:58
- 14:54
- 14:38
- 14:47
- 14:48
Sıradaki Haber
Irak'ın kuzeyinde çift girişli mağara imha edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz