Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman jandarmamız, teröre, teröriste aman vermiyor. Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

Kahraman @Jandarma'mız, teröre, teröriste aman vermiyor



Eren-5 Bagok Operasyonu kapsamında;

Mardin Nusaybin Koruköy kırsalında 50 kilogram plastik patlayıcı ve patlamaya hazır El Yapımı Patlayıcı düzeneği ele geçirildi pic.twitter.com/o57jeumDjZ — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) April 26, 2021

26 Ocak'ta Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 2 bin 550 personel (145 operasyonel tim) ile Eren-5 Bagok operasyonları başlatılmıştı.