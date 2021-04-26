Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları sürüyor.



PKK/KCK ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonda belirlenen hedefler havadan vuruluyor. Komandolar da teröristlerin barınma alanlarında arama-tarama faaliyetleri sürdürüyor.

Bölgede teröristlere ait çift girişli bir mağara tespit edildi. Mağara, komandolar tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

31 terörist etkisiz hale getirildi



23 Nisan saat 17.40'ta başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında kara ateş destek vasıtalarımızla toplam 1132 hedef ateş altına alındı.



Hava Kuvvetleri de 120 hedefi ateş altna aldı. Komandolar 31 teröristi etkisiz hale getirdi.