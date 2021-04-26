Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan pilotlara kutlama
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanında kendisini karşılayan pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya gelişinde Esenboğa Havalimanı'nda pilotlar tarafından karşıladı.
Sohbet ettiği pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü tebrik eden Erdoğan, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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