Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen, Türkiye'nin yüz akı milli araçlar test pilotlarına emanet.

Murat Özpala, Hürkuş'un Test Pilotu.

4 oğlu olduğunu belirten Özpala, Hürkuş'u da beşinci evladı olarak gördüğünü söyledi. Özpala, 2004 yılında kara kalem çizim halinden beri 17 yıldır devam ediyoruz Hürkuşla. Her insanın rüyalarında hayallerinde bir şekilde kendini boşluğa bırakma kuşlar gibi uçma hayali vardır. Tanrıya şükür ki bunu nasip etti, bunu gerçekleştirmek mümkün oldu." dedi.

"Her şeyi ilk kez siz yapıyorsunuz"

Çok yakında Türkiye'nin birçok yerinde gökyüzünde olacak Gökbey de Gökhan Virlan'a emanet.

Teslim edilen bir hava aracının bütün özelliklerini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını belirterek, "Her şeyi ilk kez siz yapıyorsunuz. Bunun arkasında ciddi bir eğitim planlama var. Planlamayı bitirip uçuşa geldiğinizde de o bambaşka heyecan ve bambaşka bir sevinç oluyor." diye konuştu.

"Sadece bedenen yerdeyiz"

Dinçer Doğukan Göle, milli insansız hava aracı ANKA'nın test pilotu. Ayakları yere basıyor ama gözü hep en yükseklerde.

Sadece bedenen yerde olduklarını vurgulayan Göle, şunları söyledi:

"İHA'yla tanıştığımız ilk yıllarda görev bölgesinden dönüşümüzde inanılmaz kötü bir hava koşuluyla karşılaştık. Yakıtımız da bitmek üzereydi. Uçağın üzerinden kopup giden o buz parçalarını gördükçe o sarsıntıyı omurlarımızda hissettik. Ömrümüzden ömür gitti ama emniyetle teker koyduğumuz andan itibaren çok büyük bir rahatlama hissettik."

"Uçarken size çok güçlü bir silahın içinde olduğunuzu hissettiriyor"

Erdinç Özen'in sevdası ise milli taarruz helikopteri ATAK. Özen, başarılı operasyonlarda başrolde olan helikopteri gökyüzüyle ilk buluşturan pilot.

Her çocuğun hayalinin pilot olmak olduğunu ifade eden Özen, "Biz çizgi filmlerden neler olduğunu öğreniyorduk aslında küçükken. Bugüne kadar 4 bin saatin üzerinde uçuşum var, 10 tane uçak olsun planör olsun her türlü platformla uçtum ama atak gibi milli bir hava aracıyla uçmak çok büyük bir haz. Uçarken size çok güçlü bir silahın içinde olduğunuzu hissettiriyor." dedi.

"Kritik bir zamanda güzel bir görev icra ettik"

Sayısız uçuşta binlerce anı biriktiriyor gökyüzünün hakimleri. Bir anısını paylaşan Öğretmen Pilot Ersoy Kural, bir kış günü gece doğum yapmak üzere olan bir annenin acil durumda olduğunun bilgisinin geldiğini aktardı.

Kural, şöyle devam etti:

"Tipi vardı yoğun kar yağışı köy yolları kapanmıştı. Annemizi aldık şehir merkezine getirdik. Kritik bir zamanda güzel bir görev icra ettik. Sonunda ailemiz çocuklarına benim ismimi verdi."

Mavi göklere gönül veren ve havacı olmanın gururunu yaşayan pilotların günü kutlu olsun.

Kamera: Mustafa Tunç