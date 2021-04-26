Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nun konuya ilişkin açıklamasına göre, Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için VisCoran İlaç ile anlaşmaya varıldı.

Şirketin, önümüzdeki aylarda Türkiye'deki çok sayıda tesiste üretime başlamayı amaçladığı kaydedildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, bir Türk ilaç firmasıyla üretim anlaşması yaptı. Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye’de üretilecek. Anlaşmaya dair ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/pgCkFFH9q8 pic.twitter.com/43CfAS76kF — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2021

Sputnik V aşısı, Rus Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilmişti.

Bu yılın başlarında The Lancet dergisi, söz konusu aşının etkinlik oranının yüzde 91,6 olduğunu bildirmişti.