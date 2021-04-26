Bir satış elemanı, primlerinin ödenmediği ve maaşının resmiyette aldığı ücretin altında gösterildiği gerekçesiyle istifa etti.

İşverenden kıdem ve ihbar tazminatı talep eden işçi olumsuz yanıt aldı. Çalışan bu durumu mahkemeye taşıdı.

İş mahkemesi davanın kısmen kabulüne hükmedince dava temyize gitti. Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi emsal niteliğinde karara imza attı.

Kararda, "Haklı nedenle de olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez" denildi.

Oy birliğiyle alınan kararla birlikte alt mahkemenin kararı da bozulmuş oldu.