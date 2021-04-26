Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yargıtay: İş akdini fesheden işçi ihbar tazminatı alamaz
Yargıtay, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Mahkeme, iş akdini fesheden işçinin haklı nedenle de olsa ihbar tazminatı talep edemeyeceğine hükmetti.
Bir satış elemanı, primlerinin ödenmediği ve maaşının resmiyette aldığı ücretin altında gösterildiği gerekçesiyle istifa etti.
İşverenden kıdem ve ihbar tazminatı talep eden işçi olumsuz yanıt aldı. Çalışan bu durumu mahkemeye taşıdı.
İş mahkemesi davanın kısmen kabulüne hükmedince dava temyize gitti. Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi emsal niteliğinde karara imza attı.
Kararda, "Haklı nedenle de olsa iş akdini fesheden taraf ihbar tazminatı talep edemez" denildi.
Oy birliğiyle alınan kararla birlikte alt mahkemenin kararı da bozulmuş oldu.
Etiketler: Yargıtay İş Dünyası
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