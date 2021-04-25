Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Teröre 'Şimşek-Yıldırım' darbesi: 31 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Terörle Mücadele Pençe Operasyonları
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