Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Biden'ın skandal açıklamasına tepki gösterdi.

"Açıklama tarihi gerçeklerle de desteklenmiyor"

İngiliz haber ajansı Reuters'e konuşan Kalın, "ABD Başkanı Joe Biden'ın bu açıklaması son derece talihsiz ve adil olmayan bir açıklama. Tamamen reddediyoruz, kınıyoruz. Açıklama tarihi gerçeklerle de desteklenmiyor. Yasal bir temeli yok" dedi.

Açıklamanın siyasi olarak da sorumsuz bir açıklama olduğunu söyleyen Kalın, "Siyasi olarak bakarsak, bu sorumsuzca ve yapıcı olmayan bir açıklama. Karabağ'ın özgürleştirilmesinden sonra Ermenistan ile normalleşme girişimleri dahil, Türkiye'nin içinde bulunduğu hiçbir sürece katkısı da yok. Tabiki Türkiye-ABD ilişkilerine de etkisi olacak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, 2005 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arşivleri açarak ortak bir komitenin bu konuyu incelemesi teklifini hatırlattı.

Ermenistan tarafının bu çağrıya, kendi iddialarını boşa çıkaracağını bildikleri için cevap vermediğinin altını çizdi.

Kalın, Türkiye'nin bu skandal açıklamaya karşılık vermeye devam edeceğini vurguladı.