Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 14:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü operasyonda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar son yolculuğa uğurlandı. Şehit askerin cenazesi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu'na katılan Piyade Uzman Çavuş Aygün Çakar PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu.
Şehidin naaşı Şırnak'tan, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine götürüldü.
Şehit Uzman Çavuş için Darıçayalanı Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar için cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/PYrU5cwoT1— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2021
Törene, şehidin ailesi, yakınları, mülkî ve askerî yetkililer ile silah arkadaşları katıldı.
Kılınan namazın ardından Şehit Aygün Çakar'ın cenazesi, aile kabristanlığında toprağa verildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Irakın Kuzeyi Şehit Türk Silahlı Kuvvetleri
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