Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kısa sürede umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi arkasında düzenlenen "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına Malatyalıları selamlayarak başlayan Erdoğan, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı ile 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İsveç'i yenerek çeyrek finale çıkan A Milli Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Yarın 2026 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na da başarılar dileyen Erdoğan, alandakilerin "Malatya seninle gurur duyuyor" sloganına, "Ben de sizlerle gurur duyuyorum" karşılığını verdi.

Erdoğan, bugün aynı zamanda yeni yatırımların resmi açılışlarını yapmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Modern, güvenli ve estetik bir anlayışla inşa edilen yeni yuvalarımızın Malatya ve diğer illerimizdeki kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Hak sahibi her bir vatandaşımızın bu hanelerde gönül huzuruyla, ağız tadıyla, sıhhat ve afiyet içinde oturmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, konutların inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugün insanı, doğası, tarihi ve kültürüyle ışıl ışıl parlayan Malatya'da olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"İmanıyla ve cengaverliğiyle maruf Battal Gazi'nin diyarında, gönüllere taht kuran Niyazi Mısri'nin memleketindeyiz. Sadreddin Konevi'nin doğduğu, Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin yaşadığı topraklardayız. Her zaman olduğu gibi bizleri yine bağrına basan Malatya halkına ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Rabb'im sizlerden razı olsun. Burada sizlerin de çok iyi bildiği şu gerçeği tekrar ifade etmek isterim. Malatya hem Türkiye'nin hem bölgesinin en gözde merkezlerinden biridir. Malatya'nın bizdeki yeri çok çok müstesnadır.

Aşık maşukuna kavuşunca nasıl mutlu oluyorsa biz de buraya her gelişimizde adeta vuslata eriyoruz. Ülkemize önemli katkılar yapan bu şehirle gurur duyuyoruz. Bugüne kadar şartlar ne olursa olsun Malatya'yı asla ihmal etmedik. Malatyalı kardeşlerimizin bize olan teveccühünü boşa çıkarmadık. Eşi benzeri bulunmaz Malatya'ya ve Malatya halkına aşkla hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, aynı coşkuyla, aynı sevdayla sizler için çalışmaya devam edeceğiz."

"Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın"

Malatya'nın 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olduğunu anımsatan Erdoğan, "O gece maalesef dünya tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 11 ilimizde 53 bin 737 canımızı, içimiz kan ağlayarak kara toprağın bağrına verdik" dedi.

Deprem şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Depremden sonra geride kalan kardeşlerimize Rabb'imden sabır diliyorum. Mevla böylesine büyük bir acıyı bizlere bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Merhum Niyazi Mısri asırlar öncesinden şöyle sesleniyordu: 'Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana burhan imiş.' Evet, 6 Şubat'ın acısı, sızısı, sancısı bizim derdimiz oldu. Bu derdi yüreğimizin en derininde, hem de tüm ağırlığıyla hissettik ama bu dert aynı zamanda bize dayanışma, bir ve beraber olmayı, yeniden başlamayı öğretti. 'Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır.' diyerek hemen kolları sıvadık. 'Milletimizle el ele vererek bu yaraları saracağız. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.' dedik. Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık."

Erdoğan, alandaki vatandaşların sayısının 52 bin olduğunu söyledi.

Ocakta 201 bin, haziranda ise 250 bininci konutun depremzedelere tahsis edildiğini söyleyen Erdoğan, "Deprem bölgemizdeki beş ilimizde Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'da anahtarların çok önemli bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi. Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Elazığ'da çalışmalarımız son sürat devam ediyor" diye konuştu.

"Deprem bölgesindeki her 3 hak sahibinden 2'sini yeni yuvasına kavuşturduk"

Bugün Malatya'da 300 bininci konutun anahtarının teslim edildiğini belirten Erdoğan, "'Hükümet bu enkazın altında acaba ne zaman kalacak' umuduyla tam 2,5 yıldır bekleyen deprem turistlerini bir kez daha hüsrana uğratıyoruz. Şunu da büyük bir gururla ifade etmek isterim. Bugün itibarıyla deprem bölgesindeki her 3 hak sahibi vatandaşımızdan 2'sini yeni yuvasına kavuşturmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar Malatya'nın merkez ve ilçelerinde 27 bin 541 konut, kırsalında ise 6 bin 828 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 369 hanenin depremzedelere teslim edildiğini anımsatan Erdoğan, "Bugünkü törenle de il ve ilçe merkezlerinde 7 bin 23'ü konut, 2 bin 16'sı köy evi olmak üzere toplam 9 bin 39 konutun kurasını çekiyoruz. Böylece Malatya genelinde tam 43 bin 408 hak sahibi kardeşimiz yeni yuvasının anahtarlarına kavuşuyor. İş yerlerimizin de yapımı sürüyor. Bugün kuraları çekilecek 2 bin 8 işyeri ile birlikte teslimatını yaptığımız toplam işyeri sayısı 3 bin 25'e çıkıyor" açıklamasını yaptı.

"Yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz"

Sadece Malatya'da değil, diğer illerde de çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hatay'ımızda 16 bin 993 konut ve köy evi ile 1355 iş yerini, Kahramanmaraş'ımızda 5 bin 749 konut ve köy evi ile 662 iş yerini, Adıyaman'ımızda 1430 konut ve köy evi ile 44 iş yerini, Diyarbakır'ımızda 5 bin 713 konut ve köy evini, Adana'mızda 4 bin 60 konut ve köy evini, Gaziantep'imizde 2 bin 449 konut ve köy evini, Şanlıurfa'mızda 2 bin 676 konut ve köy evini, Elazığ'ımızda 1709 konut ve köy evini, Osmaniye'mizde 313 köy evini tek seferde teslim ediyoruz. Böylelikle 300 bin sınırımızı da aşarak bugüne kadar 13 ilimizde, 295 bin 929'u konut ve 8 bin 907'si iş yeri olmak üzere toplam 304 bin 836 bağımsız bölümü hak sahibi vatandaşlarımıza veriyoruz. İnşallah yılbaşına kadar deprem bölgemizde 453 bin bağımsız bölümü tamamlamak niyetindeyiz. Yeni evine, yeni iş yerine kavuşmamış tek bir vatandaşımız kalmayana kadar yılmadan, yorulmadan çalışacağız."

Malatya'nın dört bir yanında yapımı tamamlanan 41 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini bildiren Erdoğan, "Toplam yatırım bedeli 5 milyar 940 milyonu bulan bu yatırımlarımızla Malatya'mıza yepyeni bir çehre kazandırıyoruz. Depremde zarar gören tarihi hükümet binamızı restore ederek yeniden ayağa kaldırdık. Yeşilyurt, Battalgazi, Darende, Akçada ve Doğanşehir'de 6'sı ilkokul, biri anaokulu ve 5'i ortaokul olmak üzere 212 derslikten oluşan toplam 12 eğitim yuvamızın kapılarını da öğrencilerimize açıyoruz" dedi.

Yol, köprü, içme suyu hattı, tarımsal sulama, kaldırım, menfez ve spor tesisleri yapımları kapsamında birçok projeyi başarıyla tamamladıklarına işaret eden Erdoğan, "Malatyalıların hayatına dokunan tüm bu yatırım, hizmet ve tesisleri bugün resmen sizlerin istifadesine sunuyoruz. Tüm bu yatırımların, bu eserlerin Malatyalı kardeşlerimiz için bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen bakanlıklarımızı, büyükşehir belediyemizi, kurumlarımızı ve hayırseverlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Tarım sigortası olmayan çiftçilerimize yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz"

Nisan ayında çok ciddi bir zirai don hadisesinin yaşandığını hatırlatan Erdoğan, "Zirai don maalesef Malatya'da kayısı üretimine de zarar verdi. Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik. Tarım sigortası olmayan çiftçilerimizin masraflarının karşılanması için de yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz. Destek ödemelerine bu ay içinde başlıyoruz" bilgisini verdi.

Hükümet olarak bu süreçte sadece yeni konutlar inşa etmediklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda şehirlerimizi medeniyet ufkumuzu merkeze alan modern ve güvenli bir yapıya da kavuşturuyoruz. Malatya'da Şire Pazarı'yla birlikte 100. Yıl ve Kuyumcular Çarşısını da yeniden ayağa kaldırdık. Kahramanmaraş'ta Kapalı Çarşı ve Demirciler Çarşısını aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Hatay'da Uzunçarşı'yı, Habibi Neccar Camisi'ni, Kemalpaşa ve Kurtuluş caddelerini tarihi kimliğiyle yeniden bütünleştiriyoruz. Adıyaman'da Kent Meydanı'nı, Şanlıurfa, Osmaniye ve Elazığ'da kültürel mirasımızı tekrar canlandırıyoruz. Yeniden inşa ve ihya sürecini her alanda kararlılıkla devam ettireceğiz."

Ayrıntılar geliyor...