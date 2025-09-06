Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "12 Dev Adam"ı kutladı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran 12 Dev Adam'ı kutluyorum. Dileğimiz her iki kulvarda 2 kupa. Milletimize yeni başarılar ve gururlar yaşatacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.