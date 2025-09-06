Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21.3ºC Ankara
Gündem
AA 06.09.2025 15:30

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "12 Dev Adam"ı kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu maçında İsveç'i 85-79 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "12 Dev Adam"ı kutladı

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Şampiyonası'nda finale yükselen Filenin Sultanları'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adını yazdıran 12 Dev Adam'ı kutluyorum. Dileğimiz her iki kulvarda 2 kupa. Milletimize yeni başarılar ve gururlar yaşatacağınıza yürekten inanıyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Burhanettin Duran A Milli Basketbol Takımı
Şehit özel harekat polisimize veda
